Илларионова (Аникина) Параскева Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Аникина) Параскева Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Аникин Родион Мартианович

Мать: Аникина Ирина Ивановна

Бракосочетание
12.01.1849

Муж: Илларионов Василий Иванов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
23.09.1850

Сын: Илларионов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Илларионов Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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