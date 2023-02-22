Илларионова (Аникина) Параскева Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Аникин Родион Мартианович
Мать: Аникина Ирина Ивановна
Бракосочетание
12.01.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
23.09.1850
Сын: Илларионов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Илларионов Василий Иванов
Смерть
Неизвестно