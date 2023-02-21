Ponyevacs Jósef
Место рожденияPerecseny, Переченский р-н
Дата рождения27.08.1916
Дата смерти25.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1916
Отец: Ponyevacs Jósef
Мать: Ponevačová Maria
Perecseny, Переченский р-н
Рождение ребёнка
06.08.1944
Сын: Поневач Йозеф
Мать ребёнка: Емма (Emma)
Visk, Хустский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емма (Emma)
Смерть
25.12.1988
Грозный, Чеченская Республика, Россия
Похороны
Неизвестно
Наурская, Чеченская Республика, Россия