Ponyevacs Jósef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ponyevacs Jósef

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Место рождения

Perecseny, Переченский р-н

Дата рождения

27.08.1916

Дата смерти

25.12.1988

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1916

Отец: Ponyevacs Jósef

Мать: Ponevačová Maria

Perecseny, Переченский р-н
Рождение ребёнка
06.08.1944

Сын: Поневач Йозеф

Мать ребёнка: Емма (Emma)

Visk, Хустский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емма (Emma)

Смерть
25.12.1988
Грозный, Чеченская Республика, Россия
Похороны
Неизвестно
Наурская, Чеченская Республика, Россия
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