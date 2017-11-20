(Шуто (Suto)) Емма (Emma) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шуто (Suto)) Емма (Emma)

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Место рождения

Visk, Хустский район

Дата рождения

26.02.1912

Дата смерти

02.01.1985

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1912

Отец: Suto Ferenz

Мать: Maria

Visk, Хустский район
Рождение ребёнка
06.08.1944

Сын: Поневач Йозеф

Отец ребёнка: Ponyevacs Jósef

Visk, Хустский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ponyevacs Jósef

Смерть
02.01.1985
Наурская, Чеченская Республика, Россия
Похороны
Неизвестно
Наурская, Чеченская Республика, Россия
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