(Шуто (Suto)) Емма (Emma)
Место рожденияVisk, Хустский район
Дата рождения26.02.1912
Дата смерти02.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1912
Отец: Suto Ferenz
Мать: Maria
Visk, Хустский район
Рождение ребёнка
06.08.1944
Сын: Поневач Йозеф
Отец ребёнка: Ponyevacs Jósef
Visk, Хустский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ponyevacs Jósef
Смерть
02.01.1985
Наурская, Чеченская Республика, Россия
Похороны
Неизвестно
Наурская, Чеченская Республика, Россия