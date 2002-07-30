Ponevačová (Kunová) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1916
Сын: Ponyevacs Jósef
Отец ребёнка: Ponyevacs Jósef
Perecseny, Переченский р-н
Рождение ребёнка
1920
Сын: Поневач Карло
Отец ребёнка: Ponyevacs Jósef
Рождение ребёнка
20.05.1922
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ponyevacs Jósef
Смерть
1932