Ponevačová (Kunová) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ponevačová (Kunová) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1916

Сын: Ponyevacs Jósef

Отец ребёнка: Ponyevacs Jósef

Perecseny, Переченский р-н
Рождение ребёнка
1920

Сын: Поневач Карло

Отец ребёнка: Ponyevacs Jósef

Рождение ребёнка
20.05.1922

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ponyevacs Jósef

Смерть
1932
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