Поневач Йозеф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поневач Йозеф

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Место рождения

Visk, Хустский район

Дата рождения

06.08.1944

Дата смерти

20.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1944

Отец: Ponyevacs Jósef

Мать: Емма (Emma)

Visk, Хустский район
Рождение ребёнка
01.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грозный, Чеченская Республика, Россия
Смерть
20.11.2017
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