Поневач Йозеф
Место рожденияVisk, Хустский район
Дата рождения06.08.1944
Дата смерти20.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1944
Отец: Ponyevacs Jósef
Мать: Емма (Emma)
Visk, Хустский район
Рождение ребёнка
01.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Грозный, Чеченская Республика, Россия
Смерть
20.11.2017