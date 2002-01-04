Полякова (Ковалева) (Ковалева) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Ковалева) (Ковалева) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

17.04.1937

Дата смерти

04.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1937

Отец: Ковалев Дмитрий Петрович

Мать: Ковалева (украинская) Просковья Григорьевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
18.07.1957

Дочь: Топилина (полякова) Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Поляков Анатолий Васильевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
17.01.1958

Дочь: Цепляева Зинаида (Полякова)

Отец ребёнка: Поляков Анатолий Васильевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
03.12.1962

Дочь: Дик (полякова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Поляков Анатолий Васильевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
24.08.1971

Сын: Поляков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Поляков Анатолий Васильевич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
04.01.2002
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Похороны
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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