Полякова (Ковалева) (Ковалева) Галина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1937
Дата смерти04.01.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1937
Рождение ребёнка
18.07.1957
Дочь: Топилина (полякова) Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Поляков Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1958
Дочь: Цепляева Зинаида (Полякова)
Отец ребёнка: Поляков Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
03.12.1962
Дочь: Дик (полякова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Поляков Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1971
Сын: Поляков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Поляков Анатолий Васильевич
Смерть
04.01.2002
Похороны
Неизвестно