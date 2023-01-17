Ковалева (Украинская) (Украинская) Просковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1912
Дата смерти22.01.1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1912
Отец: Украинский Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1937
Дочь: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1938
Дочь: Полянская Нина
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Петрович
Шахтинск, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрющенко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Петр
Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Петрович
Смерть
22.01.1974
Похороны
Неизвестно