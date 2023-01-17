Ковалева (Украинская) (Украинская) Просковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Украинская) (Украинская) Просковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1912

Дата смерти

22.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1912

Отец: Украинский Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1937

Дочь: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Петрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
19.07.1938

Дочь: Полянская Нина

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Петрович

Шахтинск, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрющенко Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Петр

Отец ребёнка: Ковалев Дмитрий Петрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
22.01.1974
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Похороны
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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