Ковалев Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти20.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Ковалев Петр
Мать: Ковалева Евдокия
Рождение ребёнка
17.04.1937
Дочь: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ковалева (украинская) Просковья Григорьевна
Рождение ребёнка
19.07.1938
Дочь: Полянская Нина
Мать ребёнка: Ковалева (украинская) Просковья Григорьевна
Шахтинск, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Петр
Мать ребёнка: Ковалева (украинская) Просковья Григорьевна
Смерть
20.01.1943
Причина смерти: погиб во время ВОВ
Похороны
Неизвестно