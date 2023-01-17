Ковалев Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Дмитрий Петрович

Ковалев Дмитрий Петрович

avatar

Место рождения

Успенка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

20.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ковалев Петр

Мать: Ковалева Евдокия

Успенка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.04.1937

Дочь: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ковалева (украинская) Просковья Григорьевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
19.07.1938

Дочь: Полянская Нина

Мать ребёнка: Ковалева (украинская) Просковья Григорьевна

Шахтинск, Шахтинская городская администрация, Карагандинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Петр

Мать ребёнка: Ковалева (украинская) Просковья Григорьевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
20.01.1943
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: погиб во время ВОВ
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close