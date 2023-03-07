Поляков Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1938
Дата смерти11.03.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1938
Отец: Поляков Василий
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
18.07.1957
Дочь: Топилина (полякова) Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.01.1958
Дочь: Цепляева Зинаида (Полякова)
Мать ребёнка: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.12.1962
Дочь: Дик (полякова) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.08.1971
Сын: Поляков Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна
Смерть
11.03.1992
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно