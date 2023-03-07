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Поляков Анатолий Васильевич

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Место рождения

Фрунзэ, Окницкий район

Дата рождения

16.02.1938

Дата смерти

11.03.1992

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1938

Отец: Поляков Василий

Мать: Екатерина

Фрунзэ, Окницкий район
Рождение ребёнка
18.07.1957

Дочь: Топилина (полякова) Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
17.01.1958

Дочь: Цепляева Зинаида (Полякова)

Мать ребёнка: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
03.12.1962

Дочь: Дик (полякова) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
24.08.1971

Сын: Поляков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Полякова (ковалева) Галина Дмитриевна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
11.03.1992
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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