Пегов Фрол Ульянович
Место рожденияд. Пятилинка, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец: Пегов Ульян Антонович
д. Пятилинка, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Бракосочетание
27.09.1891 ст.
Жена: Пегова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
31.10.1892 ст.
Сын: Пегов Михаил Фролович (Флорович)
Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
17.02.1896
Дочь: Пегова Мария Фроловна (Флоровна)
Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
08.11.1897 ст.
Дочь: Девяткина Екатерина Фроловна (Флоровна)
Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
21.04.1901 ст.
Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
22.12.1904
Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
10.07.1907 ст.
Дочь: Воробьева Анна Фроловна
Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
22.04.1914 ст.
Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
13.01.1917
Дочь: Пегова Татьяна Фроловна
Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно