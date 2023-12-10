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Пегов Фрол Ульянович

Место рождения

д. Пятилинка, Богородицкого уезда, Тульской губернии

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: Пегов Ульян Антонович

Мать: не указана

д. Пятилинка, Богородицкого уезда, Тульской губернии
Бракосочетание
27.09.1891 ст.

Жена: Пегова Елена Григорьевна

Сынково, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
31.10.1892 ст.

Сын: Пегов Михаил Фролович (Флорович)

Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна

Сынково, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
17.02.1896

Дочь: Пегова Мария Фроловна (Флоровна)

Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
08.11.1897 ст.

Дочь: Девяткина Екатерина Фроловна (Флоровна)

Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
21.04.1901 ст.

Сын: Пегов Георгий Фролович

Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна

Сынково, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1904

Сын: Пегов Степан Фролович

Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1907 ст.

Дочь: Воробьева Анна Фроловна

Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1914 ст.

Сын: Пегов Николай Фролович

Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна

Ботвинино, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1917

Дочь: Пегова Татьяна Фроловна

Мать ребёнка: Пегова Елена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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