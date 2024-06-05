Пегова Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.
Сын: Пегов Иван Ульянович
Отец ребёнка: Пегов Ульян Антонович
Сертякино, Подольск, Московская область
СЕРТЯКИНО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ ПОДОЛЬСКИЙ УЕЗД РАСТУНОВО СЕЛО (РОСТУНОВО СЕЛО), ИВЕРСКОЙ БМ ЦЕРКОВЬ. ПРОХОРОВО СЕЛО, СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ. САТИНО СЕЛО, ВОЗНЕС... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.
Дочь: Телегина (Пегова) Наталья Ульяновна
Отец ребёнка: Пегов Ульян Антонович
Церковь Троицкая села Коледино Подольского уезда МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ ПОДОЛЬСКИЙ УЕЗД ЗАХАРЬИНО СЕЛО, ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. ИВАНОВСКОЕ СЕЛО, ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. ИРИНИНСКОЕ СЕЛО, СВ. ИО... Показать все
Смерть
Неизвестно