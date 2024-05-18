Девяткина (Пегова) Екатерина Фроловна (Флоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевяткина (Пегова) Екатерина Фроловна (Флоровна)

Девяткина (Пегова) Екатерина Фроловна (Флоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1897 ст.

Отец: Пегов Флор (Фрол) Ульянович

Мать: Пегова Елена Григорьевна

Метрические книги Московская губерния Подольский уезд Воскресенское-Саввино село, Воскресенская церковь. Покров-Разница село, Покровская церковь. Ростуново село, Иверской БМ церковь. Сальково село, Бл... Показать все
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.