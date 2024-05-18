Девяткина (Пегова) Екатерина Фроловна (Флоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1897 ст.
Метрические книги Московская губерния Подольский уезд Воскресенское-Саввино село, Воскресенская церковь. Покров-Разница село, Покровская церковь. Ростуново село, Иверской БМ церковь. Сальково село, Бл... Показать все
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область