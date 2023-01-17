Кормщикова Стефанида Зиновьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Мартынович
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: Шишкина Анна Филипповна
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Мартынович
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Дочь: Шишкина Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Шишкин Филипп Мартынович
Смерть
Неизвестно