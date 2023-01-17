Кормщикова Стефанида Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормщикова Стефанида Зиновьевна

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1726 г.р.

Мать

Вычислено 1724 г.р.

Дети

Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1778 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.

Отец: Кормщиков Зиновий Иванович

Мать: Фофачева Агафья Венедиктовна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.

Сын: Шишкин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Мартынович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: Шишкина Анна Филипповна

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Мартынович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Дочь: Шишкина Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Шишкин Филипп Мартынович

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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