Кормщиков Зиновий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1726 ст.
Отец: Кормщиков Иван ^2
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Кормщикова Стефанида Зиновьевна
Мать ребёнка: Фофачева Агафья Венедиктовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Дочь: Кормщикова Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Фофачева Агафья Венедиктовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Кормщиков Евдоким Зиновьевич
Мать ребёнка: Фофачева Агафья Венедиктовна
Смерть
Неизвестно