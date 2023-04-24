Кормщиков Зиновий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормщиков Зиновий Иванович

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1712 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1726 ст.

Отец: Кормщиков Иван ^2

Мать: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Кормщикова Стефанида Зиновьевна

Мать ребёнка: Фофачева Агафья Венедиктовна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Дочь: Кормщикова Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Фофачева Агафья Венедиктовна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Кормщиков Евдоким Зиновьевич

Мать ребёнка: Фофачева Агафья Венедиктовна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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