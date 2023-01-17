Фофачева Агафья Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофачева Агафья Венедиктовна

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Место рождения

Югрино, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1724 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1694 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.

Отец: Фофачев Венедикт Епимахов

Мать: не указана

Югрино, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Кормщикова Стефанида Зиновьевна

Отец ребёнка: Кормщиков Зиновий Иванович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Дочь: Кормщикова Анна Зиновьевна

Отец ребёнка: Кормщиков Зиновий Иванович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Кормщиков Евдоким Зиновьевич

Отец ребёнка: Кормщиков Зиновий Иванович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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