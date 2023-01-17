Фофачева Агафья Венедиктовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1724 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.
Отец: Фофачев Венедикт Епимахов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Кормщикова Стефанида Зиновьевна
Отец ребёнка: Кормщиков Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Дочь: Кормщикова Анна Зиновьевна
Отец ребёнка: Кормщиков Зиновий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Кормщиков Евдоким Зиновьевич
Отец ребёнка: Кормщиков Зиновий Иванович
Смерть
Неизвестно