Кормщиков Иван ^2
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Сын: Кормщиков Зиновий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Кормщикова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Дочь: Кормщикова Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Дочь: Кормщикова Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно