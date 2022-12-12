Кормщиков Иван ^2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормщиков Иван ^2

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Кормщиков Зиновий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Кормщиков Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Кормщикова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Дочь: Кормщикова Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Дочь: Кормщикова Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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