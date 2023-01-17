Шишкина Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишкина Анна Филипповна

Шишкина Анна Филипповна

avatar

Место рождения

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1746 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Муж

Вычислено 1772 г.р.

Дети

Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1804 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772 ст.

Отец: Шишкин Филипп Мартынович

Мать: Кормщикова Стефанида Зиновьевна

Новобрачной, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.01.1791

Муж: Попов Ефим Ларионович

Бракосочетание
26.01.1791 ст.

Муж: Попов Ефим Ларионович

Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.

Дочь: Попова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефим Ларионович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Дочь: Попова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефим Ларионович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.

Дочь: Попова Софья Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефим Ларионович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Попов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Попов Ефим Ларионович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close