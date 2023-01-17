Шишкина Анна Филипповна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772 ст.
Бракосочетание
26.01.1791
Бракосочетание
26.01.1791 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.
Дочь: Попова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Дочь: Попова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1802 ст.
Дочь: Попова Софья Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефим Ларионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Сын: Попов Яков Ефимович
Отец ребёнка: Попов Ефим Ларионович
Смерть
Неизвестно