Иорданская (Иорданская) Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиОколо 1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Никита Николаевич
Мать: Евдокия Алексеева
Сын: Иорданский Николай Петрович
Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович
Сын: Иорданский Павел Петрович
Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович
Сын: Иорданский Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович
Сын: Иорданский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович
Сын: Иорданский Андрей Петрович
Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович
Дочь: Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна
Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович
Дочь: (Иорданская) Александра Петровна
Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович
Сын: Иорданский Василий Петрович
Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович
Дочь: (Иорданская) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович