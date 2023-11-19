Иорданская (Иорданская) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Иорданская) Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Около 1874

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Никита Николаевич

Мать: Евдокия Алексеева

Бракосочетание
22.01.1825

Муж: Певницкий Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иорданский Николай Петрович

Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иорданский Павел Петрович

Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Иорданский Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иорданский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1834

Сын: Иорданский Андрей Петрович

Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 20.01.1835

Дочь: Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна

Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Иорданская) Александра Петровна

Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иорданский Василий Петрович

Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Иорданская) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Певницкий Петр Михайлович

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1874
Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

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