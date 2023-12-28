Иорданский Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти25.11.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иорданский Александр
Мать ребёнка: (Соболева) Еванфия Евлампиевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: (Соболева) Еванфия Евлампиевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Иорданская) Антонина
Мать ребёнка: (Соболева) Еванфия Евлампиевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Иорданская) Софья
Мать ребёнка: (Соболева) Еванфия Евлампиевна
Смерть
25.11.1907
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область