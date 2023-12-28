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Иорданский Павел Петрович

Место рождения

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

25.11.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Певницкий Петр Михайлович

Мать: Иорданская (Иорданская) Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Соболева) Еванфия Евлампиевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Иорданский Александр

Мать ребёнка: (Соболева) Еванфия Евлампиевна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иорданский Константин

Мать ребёнка: (Соболева) Еванфия Евлампиевна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Иорданская) Антонина

Мать ребёнка: (Соболева) Еванфия Евлампиевна

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Иорданская) Софья

Мать ребёнка: (Соболева) Еванфия Евлампиевна

Смерть
25.11.1907
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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