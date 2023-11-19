(Соболева) Еванфия Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соболева) Еванфия Евлампиевна

Место рождения

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

30.11.1875

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорданский Павел Петрович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Иорданский Александр

Отец ребёнка: Иорданский Павел Петрович

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иорданский Константин

Отец ребёнка: Иорданский Павел Петрович

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Иорданская) Антонина

Отец ребёнка: Иорданский Павел Петрович

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Иорданская) Софья

Отец ребёнка: Иорданский Павел Петрович

Смерть
30.11.1875
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Простуда

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