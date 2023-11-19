(Соболева) Еванфия Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти30.11.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иорданский Александр
Отец ребёнка: Иорданский Павел Петрович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Иорданский Павел Петрович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Иорданская) Антонина
Отец ребёнка: Иорданский Павел Петрович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Иорданская) Софья
Отец ребёнка: Иорданский Павел Петрович
Смерть
30.11.1875
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Простуда