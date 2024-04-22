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Певницкий Петр Михайлович

Место рождения

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.11.1805

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1805

Отец: Михайло Дмитриев

Мать: Анна Алексеевна

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.01.1825

Жена: Иорданская Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иорданский Николай Петрович

Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иорданский Павел Петрович

Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Иорданский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иорданский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1834

Сын: Иорданский Андрей Петрович

Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 20.01.1835

Дочь: Вознесенская Мария Петровна

Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иорданский Василий Петрович

Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1862
Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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