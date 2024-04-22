Певницкий Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.11.1805
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1805
Отец: Михайло Дмитриев
Мать: Анна Алексеевна
Бракосочетание
22.01.1825
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иорданский Николай Петрович
Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иорданский Павел Петрович
Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Иорданский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иорданский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
17.10.1834
Сын: Иорданский Андрей Петрович
Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Около 20.01.1835
Дочь: Вознесенская Мария Петровна
Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иорданский Василий Петрович
Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Иорданская Евдокия Никитична
Смерть
1862