Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна

Место рождения

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 20.01.1835

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.01.1835

Отец: Певницкий Петр Михайлович

Мать: Иорданская (Иорданская) Евдокия Никитична

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознесенский Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Вознесенский Александр

Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Владимирович

Варварское, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Виноградова (Вознесенская) Юлия

Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Владимирович

Варварское, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1860

Дочь: Жбанкова (Вознесенская) Анна

Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Владимирович

Варварское, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1909
Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

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