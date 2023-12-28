Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.01.1835
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.01.1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Виноградова (Вознесенская) Юлия
Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
26.01.1860
Дочь: Жбанкова (Вознесенская) Анна
Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Владимирович
Смерть
После 1909