Вознесенский Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВознесенский Алексей Владимирович

Вознесенский Алексей Владимирович

Место рождения

Семеть, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеть, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Вознесенский Александр

Мать ребёнка: Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна

Варварское, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Виноградова (Вознесенская) Юлия

Мать ребёнка: Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна

Варварское, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1860

Дочь: Жбанкова (Вознесенская) Анна

Мать ребёнка: Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна

Варварское, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1915
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.