Вознесенский Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Виноградова (Вознесенская) Юлия
Мать ребёнка: Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.01.1860
Дочь: Жбанкова (Вознесенская) Анна
Мать ребёнка: Вознесенская (Иорданская) Мария Петровна
Смерть
Около 1915
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область