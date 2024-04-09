Письмин Петров Христофор Михайлович
муж., род. 1877, Елизарово, Вологодский район, Северный край
ум. Неизвестно
Отец
1829
30.04.1883 ст.
Мать
1852 или 1853
Неизвестно
Сын
20.09.1904 ст.
1966
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сын
06.11.1906 ст.
Неизвестно
Дочь
17.09.1909 ст.
12.07.1915
Дочь
25.02.1911 ст.
Неизвестно
Сын
28.03.1913
06.06.1913
Дочь
11.04.1914 ст.
11.05.1914
Дочь
1915
27.05.1915 ст.
Жена
24.08.1882 ст.
Горочка, Вологодский район, Северный край
12.07.1918 ст.
Андреевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Брат
1861
17.07.1918 ст.
Брат
1868 или 1869
Неизвестно
Сестра
1875 или 1876 ст.
Неизвестно
Брат
1880
24.06.1883
Брат
09.01.1882
Неизвестно
Брат
01.11.1887 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Неизвестно