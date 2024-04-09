Письмин Петров Христофор Михайлович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Письмин Петров Христофор Михайлович

муж., род. 1877, Елизарово, Вологодский район, Северный край

ум. Неизвестно

Автор
АЛ
Лебедева А.
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
1829
Елизарово, Вологодский район, Северный край
30.04.1883 ст.
Елизарово, Вологодский район, Северный край
Мать
1852 или 1853
Неизвестно
Сын
20.09.1904 ст.
Елизарово, Вологодский район, Северный край
1966
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Сын
06.11.1906 ст.
Елизарово, Вологодский район, Северный край
Неизвестно
Дочь
17.09.1909 ст.
Елизарово, Вологодский район, Северный край
12.07.1915
Елизарово, Вологодский район, Северный край
Дочь
25.02.1911 ст.
Елизарово, Вологодский район, Северный край
Неизвестно
Сын
28.03.1913
Елизарово, Вологодский район, Северный край
06.06.1913
Дочь
11.04.1914 ст.
Елизарово, Вологодский район, Северный край
11.05.1914
Дочь
1915
27.05.1915 ст.
Жена
24.08.1882 ст.
Горочка, Вологодский район, Северный край
12.07.1918 ст.
Андреевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Брат
1861
17.07.1918 ст.
Елизарово, Вологодский район, Северный край
Брат
1868 или 1869
Неизвестно
Сестра
1875 или 1876 ст.
Неизвестно
Брат
1880
Елизарово, Вологодский район, Северный край
24.06.1883
Брат
09.01.1882
Елизарово, Вологодский район, Северный край
Неизвестно
Брат
01.11.1887 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Неизвестно

