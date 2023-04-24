Петрова (Статьина) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения24.08.1882 ст.
Дата смерти12.07.1918 ст.
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1882 ст.
Бракосочетание
27.01.1902
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
20.09.1904 ст.
Сын: Письмин Алексей Христофорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
06.11.1906 ст.
Сын: Письмин Михаил Христофорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
17.09.1909 ст.
Дочь: Петрова Анна Христофоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
25.02.1911 ст.
Дочь: Письмина Лидия Христофоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.03.1913
Сын: Петров Письмин Виталий Христофорович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1914 ст.
Дочь: Петрова Александра Христофоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1915
Дочь: Петрова Jулiя Христофоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.07.1918 ст.
Андреевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410651#591 - похоже на опечатку про возраст от заражения крови после родов