Петрова (Статьина) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Статьина) Елизавета Александровна

Место рождения

Горочка, Спасская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

24.08.1882 ст.

Дата смерти

12.07.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1882 ст.

Отец: Статьин Александр Дмитриевич

Мать: Статьина Анна Дмитриевна

Горочка, Спасская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
27.01.1902

Муж: скрыто настройками приватности

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1904 ст.

Сын: Письмин Алексей Христофорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1906 ст.

Сын: Письмин Михаил Христофорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1909 ст.

Дочь: Петрова Анна Христофоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1911 ст.

Дочь: Письмина Лидия Христофоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1913

Сын: Петров Письмин Виталий Христофорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1914 ст.

Дочь: Петрова Александра Христофоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Петрова Jулiя Христофоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.07.1918 ст.
Андреевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410651#591 - похоже на опечатку про возраст от заражения крови после родов
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