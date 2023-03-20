Письмин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.04.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Письмин Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868 или 1869
Мать ребёнка: Письмина Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1875 или 1876 ст.
Дочь: Письмина Александра Михайловна
Мать ребёнка: Письмина Елизавета Александровна
исповедная книга https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#37
Рождение ребёнка
09.01.1882
Мать ребёнка: Письмина Елизавета Александровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#60
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Письмина Елизавета Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1883 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#163