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Письмин Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.04.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 или 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Письмин Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868 или 1869

Сын: Петров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Письмина Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1875 или 1876 ст.

Дочь: Письмина Александра Михайловна

Мать ребёнка: Письмина Елизавета Александровна

исповедная книга https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#37
Рождение ребёнка
09.01.1882

Сын: Петров Павел Михайлович

Мать ребёнка: Письмина Елизавета Александровна

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#60
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Письмина Елизавета Александровна

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Письмина Елизавета Александровна

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Смерть
30.04.1883 ст.
Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#163
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