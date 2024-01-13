Копцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1909
Дата смерти26.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1909
Отец: Шалупов Гаврила
Мать: Шалупова Елена
Рождение ребёнка
1934
Сын: Копцев Юрий
Отец ребёнка: Копцев Алексей
Рождение ребёнка
1937
Сын: Копцев Олег
Отец ребёнка: Копцев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копцев Алексей
Смерть
26.04.1989
Сестрорецк
Похороны
Неизвестно
Сестрорецкое кладбище