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Копцева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1909

Дата смерти

26.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1909

Отец: Шалупов Гаврила

Мать: Шалупова Елена

Рождение ребёнка
1934

Сын: Копцев Юрий

Отец ребёнка: Копцев Алексей

Рождение ребёнка
1937

Сын: Копцев Олег

Отец ребёнка: Копцев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копцев Алексей

Смерть
26.04.1989
Сестрорецк
Похороны
Неизвестно
Сестрорецкое кладбище
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