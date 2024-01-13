Шалупова (Рязанова) Елена
Место рожденияРоссия
Дата рождения1890
Дата смерти06.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Рязанов Георгий
Мать: Рязанов Варвара
Россия
Рождение ребёнка
25.02.1909
Дочь: Копцева Мария
Отец ребёнка: Шалупов Гаврила
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Шалупов Григорий
Отец ребёнка: Шалупов Гаврила
Россия, Челябинская область, Златоустовский район, деревня Андреевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелепов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Шалупов Гаврила
Смерть
06.05.1963
Сестрорецк