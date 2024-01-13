Шалупова (Рязанова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалупова (Рязанова) Елена

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

06.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Рязанов Георгий

Мать: Рязанов Варвара

Россия
Рождение ребёнка
25.02.1909

Дочь: Копцева Мария

Отец ребёнка: Шалупов Гаврила

Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Шалупов Григорий

Отец ребёнка: Шалупов Гаврила

Россия, Челябинская область, Златоустовский район, деревня Андреевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Шалупов Гаврила

Смерть
06.05.1963
Сестрорецк
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