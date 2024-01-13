Копцев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копцев Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

После 2000

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Копцев Алексей

Мать: Копцева Мария

Смерть
После 2000
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