Шалупов Гаврила
Место рожденияРоcсия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1909
Дочь: Копцева Мария
Мать ребёнка: Шалупова Елена
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Шалупов Григорий
Мать ребёнка: Шалупова Елена
Россия, Челябинская область, Златоустовский район, деревня Андреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Шалупова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Крестяьнин
Смерть
1914
Польша