Шалупов Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалупов Гаврила

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Место рождения

Роcсия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Роcсия
Рождение ребёнка
25.02.1909

Дочь: Копцева Мария

Мать ребёнка: Шалупова Елена

Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Шалупов Григорий

Мать ребёнка: Шалупова Елена

Россия, Челябинская область, Златоустовский район, деревня Андреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Шалупова Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Крестяьнин
Смерть
1914
Польша
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