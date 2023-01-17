Касов Емельян Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
19.09.1883 ст.
Сын: Касов Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: Касова Домника Георгиевна
Рождение ребёнка
30.12.1885 ст.
Сын: Касов Василий Емельянович
Мать ребёнка: Касова Домника Георгиевна
Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.
Сын: Косов Артемий Емельянович
Мать ребёнка: Касова Домника Георгиевна
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Дочь: Косова Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Касова Домника Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касова Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Касова Домника Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно