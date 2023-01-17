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Касов Емельян Прокопьевич

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Касов Прокопий Васильевич

Мать: Касова Евдокия Давыдовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1883 ст.

Сын: Касов Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: Касова Домника Георгиевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.12.1885 ст.

Сын: Касов Василий Емельянович

Мать ребёнка: Касова Домника Георгиевна

Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.

Сын: Косов Артемий Емельянович

Мать ребёнка: Касова Домника Георгиевна

Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.

Дочь: Косова Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Касова Домника Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касова Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Касова Домника Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова Домника Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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