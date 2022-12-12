Касова Домника Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Домника Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1883 ст.

Сын: Касов Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: Касов Емельян Прокопьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.12.1885 ст.

Сын: Касов Василий Емельянович

Отец ребёнка: Касов Емельян Прокопьевич

Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.

Сын: Косов Артемий Емельянович

Отец ребёнка: Касов Емельян Прокопьевич

Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.

Дочь: Косова Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Касов Емельян Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касова Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Касов Емельян Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Емельян Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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