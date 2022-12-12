Касова Домника Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1883 ст.
Сын: Касов Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: Касов Емельян Прокопьевич
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.12.1885 ст.
Сын: Касов Василий Емельянович
Отец ребёнка: Касов Емельян Прокопьевич
Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.
Сын: Косов Артемий Емельянович
Отец ребёнка: Касов Емельян Прокопьевич
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Дочь: Косова Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Касов Емельян Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касова Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Касов Емельян Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно