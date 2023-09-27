Гамалея Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1700
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Милорадович Мария Михайловна
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1702
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Гамалея Степан Михайлович
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Гамалея Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Гамалея ? Михайловна
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1711
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович
Место жительства
04.11.1729
Вдова Гамалея после смерти мужа получила с детьми универсал на село Ивахники, которым и владела; оба два её сына умерли, не получив наследства.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно