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Гамалея Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1700

Муж: Гамалея Михаил Иванович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Милорадович Мария Михайловна

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Гамалея Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Гамалея Степан Михайлович

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Гамалея Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Гамалея ? Михайловна

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Гамалея Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Гамалея Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Гамалея Михаил Иванович

Лохвица, Полтавська область
Место жительства
04.11.1729
Лохвица, Полтавська область
Вдова Гамалея после смерти мужа получила с детьми универсал на село Ивахники, которым и владела; оба два её сына умерли, не получив наследства.
Место жительства
Неизвестно
Лохвица, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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