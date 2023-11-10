Гамалея Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамалея Степан Михайлович

Гамалея Степан Михайлович

Место рождения

Лохвица, Полтавська область

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

04.11.1729

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1672 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Гамалея Михаил Иванович

Мать: Гамалея Мелания

Лохвица, Полтавська область
Военная служба
1723
Москва, город федерального значения Москва
Род войск: Лохвицкая сотня Полтавский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ Послан в Москву вместе с другими с прошением о выборе нового гетмана; посольство это, как известно, н... Показать все
Место жительства
Около 1725
Лохвица, Полтавська область
После раздела наследства с братьями получил село Ивахники.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Лохвица, Полтавська область
Смерть
04.11.1729
Лохвица, Полтавська область
Помер молодым, оставив вдову, двоих сыновей Василия и Степана, и дочку Татьяну, которая была за лекарем Николаем Суковым.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close