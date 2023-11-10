Гамалея Степан Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти04.11.1729
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Гамалея Михаил Иванович
Мать: Гамалея Мелания
Военная служба
1723
Москва, город федерального значения Москва
Род войск: Лохвицкая сотня Полтавский полк Запорожского войска Воинское звание: бунчуковый товарищ Послан в Москву вместе с другими с прошением о выборе нового гетмана; посольство это, как известно, н... Показать все
Место жительства
Около 1725
После раздела наследства с братьями получил село Ивахники.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1729
Помер молодым, оставив вдову, двоих сыновей Василия и Степана, и дочку Татьяну, которая была за лекарем Николаем Суковым.