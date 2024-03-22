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Базловъ Дмитрий

Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

09.06.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Базловъ Кирей

Мать: Базлова Федосья

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Базловъ Гурьянъ

Мать ребёнка: Базлова Устинья

Рождение ребёнка
1775

Сын: Базловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Базлова Устинья

Рождение ребёнка
08.05.1784

Сын: Базловъ Максимъ

Мать ребёнка: Базлова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1787

Сын: Базловъ Захаръ

Мать ребёнка: Базлова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мамыкина Ирина

Мать ребёнка: Базлова Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базлова Устинья

Смерть
09.06.1820
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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