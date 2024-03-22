Базловъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти09.06.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Базловъ Кирей
Мать: Базлова Федосья
Рождение ребёнка
1770
Сын: Базловъ Гурьянъ
Мать ребёнка: Базлова Устинья
Рождение ребёнка
1775
Сын: Базловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Базлова Устинья
Рождение ребёнка
08.05.1784
Сын: Базловъ Максимъ
Мать ребёнка: Базлова Устинья
Рождение ребёнка
02.09.1787
Сын: Базловъ Захаръ
Мать ребёнка: Базлова Устинья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мамыкина Ирина
Мать ребёнка: Базлова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базлова Устинья
Смерть
09.06.1820