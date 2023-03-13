Базловъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базловъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Базловъ Кирей

Мать: Базлова Федосья

Рождение ребёнка
05.02.1784

Дочь: Базлова Агафья

Мать ребёнка: Базлова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Акулинушкина Аксинья

Мать ребёнка: Базлова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Базловъ Матвей

Мать ребёнка: Базлова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Гордеева Прасковья

Мать ребёнка: Базлова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Базловъ Тимофей

Мать ребёнка: Базлова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1800

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Базлова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1804

Сын: Базловъ Афонасий

Мать ребёнка: Базлова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Базлова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1811

Дочь: Базлова Офимья

Мать ребёнка: Базлова Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Базлова Пелагея

Мать ребёнка: Базлова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базлова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базлова Наталья

Смерть
1823
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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