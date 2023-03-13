Базловъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Базловъ Кирей
Мать: Базлова Федосья
Рождение ребёнка
05.02.1784
Дочь: Базлова Агафья
Мать ребёнка: Базлова Наталья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Акулинушкина Аксинья
Мать ребёнка: Базлова Наталья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Базловъ Матвей
Мать ребёнка: Базлова Наталья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Гордеева Прасковья
Мать ребёнка: Базлова Аксинья
Рождение ребёнка
1799
Сын: Базловъ Тимофей
Мать ребёнка: Базлова Аксинья
Рождение ребёнка
26.01.1800
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Базлова Аксинья
Рождение ребёнка
29.04.1804
Сын: Базловъ Афонасий
Мать ребёнка: Базлова Аксинья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Базлова Аксинья
Рождение ребёнка
10.07.1811
Дочь: Базлова Офимья
Мать ребёнка: Базлова Аксинья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Базлова Пелагея
Мать ребёнка: Базлова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базлова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базлова Наталья
Смерть
1823