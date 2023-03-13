Базлова Аксинья
Место рожденияКостромского Наместничества Ветлутской округи госп
Дата рождения1776
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Костромского Наместничества Ветлутской округи госп
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Гордеева Прасковья
Отец ребёнка: Базловъ Петръ
Рождение ребёнка
1799
Сын: Базловъ Тимофей
Отец ребёнка: Базловъ Петръ
Рождение ребёнка
26.01.1800
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Базловъ Петръ
Рождение ребёнка
29.04.1804
Сын: Базловъ Афонасий
Отец ребёнка: Базловъ Петръ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Базловъ Петръ
Рождение ребёнка
10.07.1811
Дочь: Базлова Офимья
Отец ребёнка: Базловъ Петръ
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Базлова Пелагея
Отец ребёнка: Базловъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Базловъ Петръ