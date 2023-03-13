Базлова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазлова Аксинья

Базлова Аксинья

Место рождения

Костромского Наместничества Ветлутской округи госп

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Костромского Наместничества Ветлутской округи госп
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Гордеева Прасковья

Отец ребёнка: Базловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Базловъ Тимофей

Отец ребёнка: Базловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1800

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Базловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1804

Сын: Базловъ Афонасий

Отец ребёнка: Базловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Базловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1811

Дочь: Базлова Офимья

Отец ребёнка: Базловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Базлова Пелагея

Отец ребёнка: Базловъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базловъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close