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Базловъ Гурьянъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Базловъ Дмитрий

Мать: Базлова Устинья

Рождение ребёнка
29.12.1799

Дочь: Базлова Анисья

Мать ребёнка: Базлова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1804

Дочь: Маклашова Федосья

Мать ребёнка: Базлова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1805

Сын: Базловъ Иванъ

Мать ребёнка: Базлова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Базлова Настасья

Мать ребёнка: Базлова Анна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Базлова Катерина

Мать ребёнка: Базлова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базлова Анна

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