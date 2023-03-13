Базловъ Гурьянъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Базловъ Дмитрий
Мать: Базлова Устинья
Рождение ребёнка
29.12.1799
Дочь: Базлова Анисья
Мать ребёнка: Базлова Анна
Рождение ребёнка
27.05.1804
Дочь: Маклашова Федосья
Мать ребёнка: Базлова Анна
Рождение ребёнка
09.12.1805
Сын: Базловъ Иванъ
Мать ребёнка: Базлова Анна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Базлова Настасья
Мать ребёнка: Базлова Анна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Базлова Катерина
Мать ребёнка: Базлова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базлова Анна