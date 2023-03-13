Серкова (Базлова) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Базловъ Кирей
Мать: Базлова Федосья
Рождение ребёнка
1764
Сын: Серковъ Михей
Отец ребёнка: Серковъ Сергей
Рождение ребёнка
1767
Сын: Серковъ Козма
Отец ребёнка: Серковъ Сергей
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ленкова, Малышева Татьяна
Отец ребёнка: Серковъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серковъ Сергей