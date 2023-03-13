Серковъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серковъ Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Серковъ Алексей

Мать: Серкова Дарья

Рождение ребёнка
1764

Сын: Серковъ Михей

Мать ребёнка: Серкова Лукерья

Рождение ребёнка
1767

Сын: Серковъ Козма

Мать ребёнка: Серкова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ленкова, Малышева Татьяна

Мать ребёнка: Серкова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серкова Лукерья

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