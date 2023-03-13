Серковъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Серковъ Алексей
Мать: Серкова Дарья
Рождение ребёнка
1764
Сын: Серковъ Михей
Мать ребёнка: Серкова Лукерья
Рождение ребёнка
1767
Сын: Серковъ Козма
Мать ребёнка: Серкова Лукерья
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ленкова, Малышева Татьяна
Мать ребёнка: Серкова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серкова Лукерья