Ленкова, Малышева (Серкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленкова, Малышева (Серкова) Татьяна

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Дата смерти

28.03.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Серковъ Сергей

Мать: Серкова Лукерья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Полубоярова Прасковья

Отец ребёнка: Малышевъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленковъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышевъ Иванъ

Смерть
28.03.1843
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ старости
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