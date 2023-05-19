Ленкова, Малышева (Серкова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти28.03.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Серковъ Сергей
Мать: Серкова Лукерья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Полубоярова Прасковья
Отец ребёнка: Малышевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ленковъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышевъ Иванъ
Смерть
28.03.1843
Причина смерти: отъ старости