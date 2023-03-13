Полубоярова (Малышева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Малышева) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Малышевъ Иванъ

Мать: Ленкова, Малышева Татьяна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Полубояровъ Петръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Полубояровъ Федотъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Юнцева Прасковья

Отец ребёнка: Полубояровъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1836

Дочь: Полубоярова Ксения

Отец ребёнка: Полубояровъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1837

Сын: Полубояровъ Виссарионъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Илья

Рождение ребёнка
05.09.1840

Сын: Полубояровъ Якимъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1842

Сын: Полубояровъ Иванъ

Отец ребёнка: Полубояровъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полубояровъ Илья

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