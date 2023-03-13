Полубоярова (Малышева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Малышевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Полубояровъ Петръ
Отец ребёнка: Полубояровъ Илья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Полубояровъ Федотъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Илья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Юнцева Прасковья
Отец ребёнка: Полубояровъ Илья
Рождение ребёнка
26.01.1836
Дочь: Полубоярова Ксения
Отец ребёнка: Полубояровъ Илья
Рождение ребёнка
06.06.1837
Отец ребёнка: Полубояровъ Илья
Рождение ребёнка
05.09.1840
Сын: Полубояровъ Якимъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Илья
Рождение ребёнка
25.07.1842
Сын: Полубояровъ Иванъ
Отец ребёнка: Полубояровъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полубояровъ Илья