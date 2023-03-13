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Полубояровъ Виссарионъ
Полубояровъ Виссарионъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.1837
Пол
Мужской
Отец
Полубояровъ Илья
1800 г.р.
Мать
Полубоярова (Малышева) Прасковья
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1837
Отец:
Полубояровъ Илья
Мать:
Полубоярова Прасковья
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