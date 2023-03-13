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Полубояровъ Виссарионъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1837

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1837

Отец: Полубояровъ Илья

Мать: Полубоярова Прасковья