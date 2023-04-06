Полубояровъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Полубояровъ Илья
Мать: Полубоярова Прасковья
Бракосочетание
15.06.1844
Жена: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
06.04.1845
Сын: Полубояровъ Евтихий
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Рождение ребёнка
08.10.1846
Дочь: Полубоярова Евлампия
Мать ребёнка: Полубоярова Анна
Бракосочетание
29.07.1851
Рождение ребёнка
10.06.1854
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Миногина Полубоярова Настасья
Рождение ребёнка
27.09.1858
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Миногина Полубоярова Настасья
Рождение ребёнка
18.04.1862
Сын: Полубояровъ Егоръ
Мать ребёнка: Миногина Полубоярова Настасья