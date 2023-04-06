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Полубояровъ Петръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Полубояровъ Илья

Мать: Полубоярова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.06.1844

Жена: Полубоярова Анна

Рождение ребёнка
06.04.1845

Сын: Полубояровъ Евтихий

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1846

Дочь: Полубоярова Евлампия

Мать ребёнка: Полубоярова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.07.1851

Жена: Миногина Полубоярова Настасья

Рождение ребёнка
10.06.1854

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Миногина Полубоярова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1858

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Миногина Полубоярова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1862

Сын: Полубояровъ Егоръ

Мать ребёнка: Миногина Полубоярова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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