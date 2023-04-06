Миногина Полубоярова (Гудова) Настасья
Место рождения
Дата рождения13.12.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1818
Отец: Гудовъ Карпъ
Мать: Гудова Дарья
Рождение ребёнка
27.03.1842
Сын: Миногинъ Гаврила
Отец ребёнка: Мыногинъ Василій
Рождение ребёнка
02.11.1845
Сын: Миногинъ Михаилъ
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.01.1848
Сын: Миногинъ Григорий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
29.07.1851
Муж: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
10.06.1854
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
27.09.1858
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Рождение ребёнка
18.04.1862
Сын: Полубояровъ Егоръ
Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан