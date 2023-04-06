Миногина Полубоярова (Гудова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина Полубоярова (Гудова) Настасья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.12.1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1818

Отец: Гудовъ Карпъ

Мать: Гудова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1842

Сын: Миногинъ Гаврила

Отец ребёнка: Мыногинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1845

Сын: Миногинъ Михаилъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1848

Сын: Миногинъ Григорий

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.07.1851

Муж: Полубояровъ Петръ

Рождение ребёнка
10.06.1854

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1858

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1862

Сын: Полубояровъ Егоръ

Отец ребёнка: Полубояровъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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