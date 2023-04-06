Гудовъ Карпъ
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Гудовъ Петръ
Мать: Гудова Мавра
Бракосочетание
25.01.1814
Жена: Гудова Дарья
Рождение ребёнка
18.01.1815
Сын: Гудовъ Тимофей
Мать ребёнка: Гудова Дарья
Рождение ребёнка
12.05.1816
Дочь: Гудова Лукерья
Мать ребёнка: Гудова Дарья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гудовъ Иванъ
Мать ребёнка: Гудова Дарья
Рождение ребёнка
13.12.1818
Дочь: Миногина Полубоярова Настасья
Мать ребёнка: Гудова Дарья
Рождение ребёнка
26.07.1821
Дочь: Дырина Прасковья
Мать ребёнка: Гудова Дарья
Смерть
1831