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Гудовъ Карпъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1797

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Гудовъ Петръ

Мать: Гудова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1814

Жена: Гудова Дарья

Рождение ребёнка
18.01.1815

Сын: Гудовъ Тимофей

Мать ребёнка: Гудова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1816

Дочь: Гудова Лукерья

Мать ребёнка: Гудова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Гудовъ Иванъ

Мать ребёнка: Гудова Дарья

Рождение ребёнка
13.12.1818

Дочь: Миногина Полубоярова Настасья

Мать ребёнка: Гудова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1821

Дочь: Дырина Прасковья

Мать ребёнка: Гудова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1831
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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