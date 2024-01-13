Мурзин Матвей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурзин Матвей Филиппович

Мурзин Матвей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Мурзин Филипп

Мать: Мурзина Жена Филиппа

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мурзин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мурзин Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мурзин Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Мурзин Максим Матвеевич

Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бушуева Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
11.09.1899

Сын: Мурзин Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Мурзина Пелагея Леонтьевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Пелагея Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Прасковья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close