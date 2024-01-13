Мурзин Матвей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Мурзин Филипп
Мать: Мурзина Жена Филиппа
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Бушуева Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
11.09.1899
Мать ребёнка: Мурзина Пелагея Леонтьевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мурзина Прасковья Алексеевна
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно