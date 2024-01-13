Мурзина Жена Филиппа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Мурзин Филипп
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Крайнова Елена Филипповна
Отец ребёнка: Мурзин Филипп
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Мурзин Филипп
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурзин Василий Филиппович
Отец ребёнка: Мурзин Филипп
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно