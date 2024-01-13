Мурзина Жена Филиппа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзина Жена Филиппа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Мурзин Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Мурзин Филипп

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Крайнова Елена Филипповна

Отец ребёнка: Мурзин Филипп

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мурзин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Мурзин Филипп

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Мурзин Филипп

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Смерть
Неизвестно
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