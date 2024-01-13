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Мурзина Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

29.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мурзин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мурзин Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мурзин Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Мурзин Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Бушуева Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурзин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Матвей Филиппович

Смерть
29.07.1892
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от холеры
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