Мурзина Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти29.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Бушуева Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурзин Матвей Филиппович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1892
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: от холеры