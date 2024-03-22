Усольцева (Юринова) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1955
Образование
С 1962 по 1970
Плешковская школа
Рождение ребёнка
02.02.1977
Отец ребёнка: Усольцев Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.1983
Дочь: Ипатенко Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Усольцев Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область