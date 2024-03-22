Усольцева (Юринова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева (Юринова) Лидия Васильевна

Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

25.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Образование
С 1962 по 1970
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Плешковская школа
Рождение ребёнка
02.02.1977

Сын: Усольцев Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Усольцев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
06.06.1983

Дочь: Ипатенко Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Усольцев Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Сергей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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